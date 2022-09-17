Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır düzenlenen Kahramanmaraş Akademi yaz dönemi eğitimlerini tamamlıyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, alanında uzman eğitmenler tarafından 8 farklı bilimsel disiplinde eğitim verildi. Toplamda 340 kursiyerin eğitim aldığı Kahramanmaraş Akademi’de yaz döneminde; Proje, Varoluşsal Düşünce, Çeviri, Sinema, Yazı, Düşünce, Sinema ve Felsefe ve Tiyatro eğitimleri verildi. Eğitimlerde başarılı olan kursiyerler ise dönemin tamamlanmasının ardından sertifikalarını alacak.

Yedi Güzel Adam’ın Dersliklerinde Okuyorlar

Yaz dönemini geride bırakan Kahramanmaraş Akademi’nin eğitimleri ise tarihi bir mekânda gerçekleşiyor. İnşa edildiği 1882 yılından bugüne orijinal dokusunu muhafaza eden Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin tarihi binasında gerçekleştirilen Kahramanmaraş Akademi atölyeleri, kursiyerlerini tarihle buluşturuyor. Türk edebiyatının en önemli portrelerinden Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay’dan izler barındıran tarihi yapının dersliklerinde eğitim alan kursiyerler, atölyelerin akademik hayatlarında önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Eğitimimize Önemli Katkı Sağladı

Çeviri atölyesi kursiyerlerinden Şeyma Sultan, “Erciyes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisiyim. Kahramanmaraş Akademi’de düzenlenen kurslardan sosyal medya aracılığıyla haberdar oldum ve kayıt yaptırdım. İlk defa akademide eğitim aldım. Oldukça memnun kaldım. Önümüzdeki dönemlerde de burada farklı atölyelerde eğitimler almayı planlıyorum. Kahramanmaraş Akademi’de aldığım eğitimlerin kişisel gelişimime de çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Lisede dil alanında eğitim aldığını söyleyen bir diğer kursiyer Zehra Beşenlioğlu, “Önümüzdeki sene dil sınavları gireceğim. Kahramanmaraş Akademi’de alacağım eğitimlerin gireceğim sınavlarda bana yardımcı olacağını düşündüğüm için kayıt yaptırdım ve iki ay burada eğitim aldık. Eksiklerimi tamamlamamda bana çok yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Eksikliklerimizi Tamamladık

Kursiyer Kevser Dolgun ise atölye ile ilgili, “Kahramanmaraş Akademi’de iki ay boyunca Çeviri Atölyesi’nde eğitim aldım. Dil konusundaki eksiklerimizi burada tamamlama fırsatımız oldu. Bizleri bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” derken, Fatma Zehra Çam da, “İki ay boyunca Kahramanmaraş Akademi’de Çeviri Atölyesi’nde eğitimler aldım. Bu süreçte dil alanında çok önemli şeyler kazandığımı düşünüyorum. Üniversite de yabancı dil üzerine eğitimler almayı hedefliyorum ve burada aldığım eğitimlerin üniversite de bana faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Ayşe Rüveyda Telli ise yabancı dil sınavlarına hazırlık aşamasında atölyenin kendisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Hazırlık Öğrencileri Yoğun İlgi Gösteriyor

Çeviri Atölyesi eğitmeni Kadir Erbil yaptığı açıklamada, “İki ay boyunca kursiyerlerimizle birlikte çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Liselerde dil alanında eğitim alan, akademisyen olmak isteyen ve doktora yapan kursiyerlerimiz oldu. Kursumuzun ismi her ne kadar Çeviri Atölyesi olsa da burada sadece çeviri yapmıyoruz. Aynı zamanda yabancı dil sınavlarına girecek öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de kursiyerlerimizle buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.