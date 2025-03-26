Maça hızlı başlayan İstiklalspor, 16. dakikada Aykut Çift, 21. dakikada Tolunay Yurtseven ve 40. dakikada Ali Han Tunçer’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İzmir Çoruhluspor, 48. dakikada penaltıdan skoru 3-1’e getirdi. 52. dakikada İstiklalspor’dan Reşo Akın kırmızı kart gördü. Ancak takım kaptanı Kamil İçer, attığı golle skoru 4-1 yaptı. 82. dakikada İzmir ekibi farkı ikiye indirse de mücadele 4-2 sona erdi.

Bu galibiyetle İstiklalspor, puanını 46’ya yükselterek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kazandı.