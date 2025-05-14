Aşağıdaki fiyatlar, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası (KAMKOB) ve serbest piyasa verilerine dayanmaktadır
💰 Gram Altın Fiyatları
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24 Ayar Gram Altın (Külçe): 4.090 TL
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22 Ayar Gram Altın: 4.075 TL
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18 Ayar Gram Altın: 3.297 TL
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14 Ayar Gram Altın: 3.572 TL
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Ziynet Altın Fiyatları
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Çeyrek Altın (Yeni): Alış 6.613 TL – Satış 6.743 TL
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Yarım Altın (Yeni): Alış 13.225 TL – Satış 13.485 TL
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Tam Altın (Yeni): Alış 26.450 TL – Satış 26.970 TL
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Ata Lira (Cumhuriyet Altını): Alış 27.333 TL – Satış 27.478 TL
💍 Bilezik Fiyatları
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22 Ayar Bilezik (1 gram): Alış 3.724,23 TL – Satış 3.917,05 TL