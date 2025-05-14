Aşağıdaki fiyatlar, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası (KAMKOB) ve serbest piyasa verilerine dayanmaktadır

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💰 Gram Altın Fiyatları

Ziynet Altın Fiyatları

  • Çeyrek Altın (Yeni): Alış 6.613 TL – Satış 6.743 TL

  • Yarım Altın (Yeni): Alış 13.225 TL – Satış 13.485 TL

  • Tam Altın (Yeni): Alış 26.450 TL – Satış 26.970 TL

  • Ata Lira (Cumhuriyet Altını): Alış 27.333 TL – Satış 27.478 TL

💍 Bilezik Fiyatları

  • 22 Ayar Bilezik (1 gram): Alış 3.724,23 TL – Satış 3.917,05 TL