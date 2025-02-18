Kahramanmaraş’a Havayolu Ulaşımında Yeni Düzenleme

Kahramanmaraş-Ankara hattında seyahat eden yolcular için önemli bir gelişme yaşandı. 20 Mart 2025 itibarıyla bu güzergâhta uçuşlar artık her gün yapılacak.



Memlekete Müjde: Günlük Seferler Başlıyor

Prof. Dr. Mehmet Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’ımıza büyük bir müjde! 20 Mart 2025 itibarıyla Ankara-Kahramanmaraş uçuşları günlük olarak yapılacak. Memleketimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, özellikle iş ve seyahat amaçlı Kahramanmaraş-Ankara hattını kullanan yolcular için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Ulaşım Kolaylaşıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte Kahramanmaraşlılar, Ankara’ya ve oradan farklı şehirlere daha kolay ve hızlı ulaşabilecek. Uçuşların günlük hale gelmesi, Kahramanmaraş’ın ulaşım ağını güçlendirecek ve bölgedeki seyahat imkanlarını artıracak.

Yetkililer, günlük uçuşlarla birlikte Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu kapasitesinin artacağını ve şehir ekonomisine olumlu katkı sağlanacağını belirtti.

Kahramanmaraş için büyük bir adım olan bu gelişme, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.