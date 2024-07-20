İmza töreninin ardından gerçekleştirilen istişare toplantısında, protokolün ayrıntıları ve gelecekteki adımlar ele alındı.

İş Birliği Protokolü, İsrail’in politikalarının uluslararası hukuk çerçevesinde delilleriyle ve raporlarıyla ortaya konmasını ve bu bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

Bu süreç, hem adaletin yerini bulması hem de tarihsel gerçeklerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Bu önemli etkinlikte, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. M. Burak Gül de hazır bulundu.

Baro Başkanı Av. M. Burak Gül, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in katliamlarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha Filistin halkının yanında olduğumuzu, acılarını yürekten paylaştığımızı ve mücadeleyi birlikte yürütme azminden hiçbir şey kaybetmediğimizi belirtiyoruz.” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)