Kahramanmaraş bayram namazı saati mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle gündemde yer alıyor. 2024 yılı Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü kılınacak. Kurban Bayramı namazı, her yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınan iki rekatlık bir namazdır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, bayramın şükrünü eda etmek ve Allah'a şükretmek için kılınır.

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024?

Kahramanmaraş'ta 2024 yılı Kurban Bayramı namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu vakitlere göre 16 Haziran Pazar günü sabah saat 05:44'te kılınacak. Bayram namazı, İslam dininde iki büyük bayram olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı sabahlarında cemaatle kılınan özel bir namazdır. İslam kültüründe bayram namazının önemli birçok yönü bulunmaktadır.