Bertiz, verimli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde Türkiye'nin en kaliteli kirazlarının yetiştiği bölgelerden biri olarak biliniyor. Bu yıl da çiftçiler, ürünlerinin kalitesinden oldukça memnun. Hasadın başlamasıyla birlikte, Bertiz’deki bahçeler adeta bir şenlik alanına döndü.

Çiftçiler, kiraz ağaçlarından özenle topladıkları meyveleri, hem iç piyasaya sunmak hem de ihracata göndermek için hazırlıyor. Bölgedeki kirazların lezzeti ve kalitesi, sadece yerli pazarlarda değil, uluslararası arenada da büyük ilgi görüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen talep, Bertiz kirazlarının ihracatında önemli bir paya sahip.

Hasat sürecine katılan çiftçiler bu yılın veriminden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Kışın zorlu şartlarına rağmen, kirazlarımızın bu kadar güzel olması bizleri çok mutlu etti. Ürünlerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında beğenileceğini umuyoruz," dedi.

Kahramanmaraş Bertiz'de kiraz hasadı, sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde, bölge halkının bir araya geldiği, dayanışmanın ve paylaşmanın ön planda olduğu bir etkinlik olarak da dikkat çekiyor. Hasadın başlamasıyla birlikte, bölgedeki hareketlilik ve coşku artarken, Bertiz kirazları da sofralara lezzet katmaya devam ediyor.