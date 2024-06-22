Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, 7/24 esasına göre şehir genelinde vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Her türlü olayda vatandaşların yanında olan ekipler, hızlı ve etkili müdahale sayesinde birçok olumsuzluğun da önüne geçiyor.

Kahramanmaraş itfaiyesi, yangınlardan trafik kazalarına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok olumsuzlukta vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Ekipler, olay yerlerine hızlı bir şekilde ulaşarak müdahalede bulunuyor ve olası can ve mal kayıplarını en aza indiriyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ekiplerini sürekli olarak eğitimlerle destekliyor ve en son teknolojik donanımlarla güçlendiriyor. Bu sayede itfaiye ekipleri, karşılaştıkları her türlü acil duruma profesyonelce ve etkin bir şekilde müdahale edebiliyor.

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları, vatandaşlardan takdir topluyor. Yardıma ihtiyaç duyan herkes, itfaiye ekiplerinin hızlı ve güvenilir müdahaleleri sayesinde rahat bir nefes alıyor.