Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi’nde şehrin çöpü elektriğe dönüşüyor.

Günde toplanan 600 ton atıktan 4,8 megavat enerji üretim kapasitesine sahip tesisle, 15 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki tesiste şehir genelinden toplanan günlük yaklaşık 600 ton atık geri dönüşüm için ayrıştırılıyor. Dönüştürülemeyen atıklar ise çevre sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak depolanıyor.

Depolanan atıklardan doğal olarak salgılanan metan gazı, otomasyon sistemleri aracılığıyla toplanarak elektriğe dönüştürülüyor.