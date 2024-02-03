Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı olarak Zeynep Özbaş Arıkan belirlendi. Şehirdeki çalışmalarıyla tanınan Arıkan, yerel seçimlerde tek kadın aday olarak yarışacak.Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı olarak Zeynep Özbaş Arıkan belirlendi. Şehirdeki çalışmalarıyla tanınan Arıkan, yerel seçimlerde tek kadın aday olarak yarışacak.Kaynak: Haber Merkezi
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