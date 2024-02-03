KASİAD “Deprem İstişare Toplantısı Düzenledi! KASİAD “Deprem İstişare Toplantısı Düzenledi!

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı olarak Zeynep Özbaş Arıkan belirlendi. Şehirdeki çalışmalarıyla tanınan Arıkan, yerel seçimlerde tek kadın aday olarak yarışacak.

Kaynak: Haber Merkezi