Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuna karışan şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

Kahramanmaraş Dahil 13 İlde Eş Zamanlı Şafak Operasyonu

Siber polisin aylar süren takibinin ardından düğmeye basıldı. Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Antalya, Malatya, Balıkesir, Ankara, İstanbul, Elazığ, Tekirdağ ve Muş’ta önceden tespit edilen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

"Pikachu" Ve "Escobar" Kod İsimleriyle "Sistem Evi" Kurmuşlar!

Gözaltına alınan şüphelilerin yürütmüş olduğu bahis organizasyonunun detayları polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Şebeke üyelerinin yasa dışı bahis trafiğini yönetebilmek adına özel "sistem evleri" kurdukları, tüm para akışını ve transferleri fiziki defterlere not aldıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin deşifre olmamak amacıyla birbirlerine "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" gibi takma kod isimlerle hitap ettikleri belirlendi.

Lüks Rezidans Ve Araçlar Kiraladılar

Şebekenin, özellikle bölgesel hatlarda vatandaşların banka hesaplarını kullanabilmek için akılalmaz yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Hesaplarını kullandıkları kişileri etkilemek amacıyla havuzlu lüks rezidanslar ve milyonluk araçlar kiralayan zanlılar, bu hesaplar üzerinden devasa tutarlarda yasa dışı bahis parası trafiği yönetti.

Kripto Ve Banka Hesaplarına El Konuldu!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemelerde, çetenin kullandığı hesaplar üzerinden tam 5 milyar 972 milyon lira (yaklaşık 6 milyar TL) tutarında işlem hacmi gerçekleştiği belgelendi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin bankalarda, ödeme kuruluşlarında ve kripto para borsalarında bulunan tüm finansal hesaplarına el konuldu.

Adliyeye Sevk Edilen 49 Şüpheli Tutuklandı!

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 62 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan 49’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.