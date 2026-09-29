İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası’nda Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı millî sporcu Musab İsmail Şahanoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı.

24-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Raid 2-3-4 parkurunu zirvede tamamlayan Şahanoğlu, Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye’yi ve Kahramanmaraş’ı gururlandırdı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılama töreninde Musab İsmail Şahanoğlu, ailesi, yakınları, sporcular ve spor camiasının temsilcileri tarafından karşılandı.

Havalimanında düzenlenen törende şampiyon sporcu, Türk bayrakları, alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı. Avrupa’nın zirvesinde ay-yıldızlı bayrağı temsil eden Şahanoğlu’nun başarısı, memleketinde büyük sevinç oluşturdu.

Genç yaşta elde ettiği Avrupa şampiyonluğuyla dikkat çeken Musab İsmail Şahanoğlu, Kahramanmaraş’ın atlı okçuluk branşındaki önemli sporcuları arasında yerini aldı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Avrupa şampiyonu olan millî sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Şahanoğlu’nun önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmeye devam etmesi bekleniyor.