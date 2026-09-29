AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Ülke TV’de yayımlanan “Haftanın Raporu” programında gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın siyasi partilerin tutumları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Şahin, hukuka aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili mekanizmaların işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Şahin, fon soruşturmasının siyasi kimlik veya parti aidiyeti üzerinden ele alınmaması gerektiğini söyledi. Hukuki sürecin siyasi tartışmaların dışında yürütülmesi gerektiğini belirten Şahin, farklı siyasi partilerin konuya ilişkin yaklaşımlarının hukuki sürecin önüne geçmemesi gerektiğini dile getirdi.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde Milletvekili Şahin, hukuki bir sürecin bulunması halinde bunun tereddüt edilmeden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, parti ilkeleri açısından ayrıca değerlendirilmesi gereken durumlarda ise parti içi disiplin süreçlerinin devreye alınması gerektiğini kaydetti.

Şahin ayrıca programda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalara da değinerek, sorumluluğu tespit edilen kişiler bakımından gerekli hukuki ve parti içi süreçlerin işletilmesi gerektiğini ifade etti.