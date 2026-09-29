Dünyanın Farklı Uçlarından Kahramanmaraş’a Dayanışma Köprüsü

Kahramanmaraş’ın yükselen değeri Göksun, son günlerde uluslararası bir dayanışma hareketine ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki kadın istihdamını artırmak ve yöresel lezzetleri ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan Adatepe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, sınırları aşan bir başarıya imza attı. Gönüllü Hizmetler Derneği iş birliğiyle düzenlenen uluslararası çalışma kampı bünyesinde; Belçika, Meksika, İngiltere, Rusya ve İspanya’dan gelen gönüllüler Kahramanmaraş’ta buluştu.

Fındık Mahallesi’nde 9 Günlük Yoğun Mesai

Göksun’un Fındık Mahallesi’ne yerleşen yabancı misafirler, 9 gün boyunca kooperatif üyesi üretici kadınlarla birlikte tarlada, üretimde ve günlük işlerde aktif olarak çalıştı. Farklı kültürlerden gelmelerine rağmen aynı amaç etrafında kenetlenen gönüllüler, Kahramanmaraşlı kadınların azmine ve üretim gücüne hayran kaldı. Yerel halkla kısa sürede sıcak bağlar kuran yabancı konuklar, bölgenin kültürel zenginliğini de yakından tanıma fırsatı buldu.

"Deprem Sonrası Kırsal Kalkınma İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz"

2024 yılında 7 cesur kadın ortakla yola çıkan ve Göksun’un ilk kadın kooperatifi olma unvanını taşıyan Adatepe Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kibar Gül, yaşanan bu uluslararası buluşmanın gururunu paylaştı.

Adatepe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kibar Gül, 2024 yılında 7 kurucu ortakla kurulan kooperatifin Göksun'un ilk kadın kooperatifi olduğunu, ülke dışından gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kadınların üretime daha fazla katılmasını ve yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Gül, deprem sonrası kırsalda kadın istihdamını artırmaya ve yerel kalkınmaya katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kooperatifin kapalı bir üretim alanına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Gül, kurulması planlanan üretim atölyesiyle kadınlara düzenli çalışma imkanı sağlamayı ve üretim kapasitesini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Küresel Gönüllülük Ağının Kahramanmaraş Durağı

Projenin sahadaki koordinasyonunu sağlayan Gönüllü Hizmetler Derneği Temsilcisi Doğa Maçin ise uluslararası çalışma kamplarının farklı ülkelerden insanların bir araya gelerek gönüllülük faaliyetlerinde bulunmasına imkan sağladığını belirtti.

Yabancı Gönüllülerden Kahramanmaraş’a Övgü Yağmuru

Göksun’daki çalışmalara katılan uluslararası gönüllüler de duygularını gizleyemedi. Kahramanmaraşlı kadınların üretim disiplini ve samimiyetinden oldukça etkilendiklerini ifade eden gençler, bölge halkıyla kurdukları bu gönül bağını ve kazandıkları tecrübeyi ülkelerine döndüklerinde de anlatacaklarını dile getirdiler.

Göksun’dan yükselen bu umut dolu dayanışma modeli, Kahramanmaraş kadınının azmiyle birleşerek kırsal kalkınmada tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.