Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli, daha konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânına kavuşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda Trabzon Bulvarı’nda de üstyapı dönüşümünü etaplar halinde sürdürüyor.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen inşa faaliyetleri ve altyapı imalatları nedeniyle deforme olan kısımlar etap etap yenileniyor. Bu kapsamda altyapı imalatlarının tamamlandığı kısımlarda hızla üstyapı çalışmalarına geçiliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesine yürütülen çalışmalarla Trabzon Bulvarı; asfaltı, yürüyüş yolları ve aydınlatmasıyla baştan sona yenileniyor.

Aydınlatmalar Yenilendi, Sırada Kaldırım ve Peyzaj Var

Mevcut aydınlatma sistemlerinin modernize edildiği Trabzon Bulvarı’nda sıcak asfalt serimine geçildi. Asfalt seriminin ardından bölgede yürüyüş yolu imalatları ve peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştirilecek. Trabzon Bulvarı, çalışmaların tamamlanmasıyla altyapısı, asfaltı, aydınlatması, yürüyüş yolları ve peyzajıyla modern, konforlu ve estetik görünümüne kavuşacak.