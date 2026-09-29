Kahramanmaraş’ın tarihi yapıları arasında önemli bir yere sahip olan Saraçhane Camii, 6 Şubat depremlerinde aldığı ağır hasarın ardından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı. Tarihi dokusu korunarak ihya edilen cami, yeniden cemaatiyle buluştu.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş genelinde çok sayıda tarihi yapı gibi Saraçhane Camii de ağır hasar aldı. Depremin ardından tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında caminin tarihi dokusunun korunmasına özen gösterildi. Restorasyon ve ihya çalışmalarının tamamlanmasıyla Saraçhane Camii yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Asırlık geçmişiyle Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirası içerisinde önemli bir yere sahip olan cami, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden cemaate hizmet vermeye başladı.

Deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılan Saraçhane Camii, tarihi kimliği korunarak kent yaşamındaki yerini yeniden aldı.

Kahramanmaraş’ın geçmişine tanıklık eden tarihi yapılardan biri olan cami, bundan sonraki süreçte de ibadet hayatının yanı sıra kentin kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olarak varlığını sürdürecek.