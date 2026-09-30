Kahramanmaraş’ta eylül ayının son günleri yağışlı havanın etkisiyle geçecek. Paylaşılan 5 günlük tahmin verilerine göre kentte 30 Eylül Çarşamba gününden 4 Ekim Pazar gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında da hafta boyunca düşüş yaşanacağı görülüyor. Çarşamba günü 29 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklık, hafta sonuna doğru 23 dereceye kadar gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri düzenli olarak güncellendiği için vatandaşların güncel verileri takip etmesi önem taşıyor.

30 Eylül Çarşamba

Haftanın ilk gününde Kahramanmaraş’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 15 ile 29 derece arasında olması, nem oranının ise yüzde 29 ila 88 arasında seyretmesi öngörülüyor.

1 Ekim Perşembe

Ekim ayının ilk gününde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kentte sıcaklık 16 derece ile 24 derece arasında değişecek. Nem oranının yüzde 56 ila 96 arasında olması bekleniyor.

2 Ekim Cuma

Cuma günü de Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığı 15, en yüksek sıcaklığı ise 24 derece olacak.

3 Ekim Cumartesi

Hafta sonunun ilk gününde yağış devam edecek. Sıcaklıkların 15 ila 23 derece arasında seyretmesi beklenirken, nem oranı yüzde 53 ile 95 arasında değişecek.

4 Ekim Pazar

Pazar günü de yağışlı hava kent genelinde etkili olacak. Sıcaklıkların 14 dereceye kadar düşmesi, en yüksek sıcaklığın ise 25 derece olması bekleniyor.

Sıcaklıklar Hafta Sonuna Doğru Düşecek

Tahminlere göre Kahramanmaraş’ta 5 günlük süreçte özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava daha belirgin hissedilecek. Gündüz sıcaklıklarının da kademeli olarak düşmesiyle birlikte sonbahar havası kentte daha fazla hissedilecek.

Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu

Tarih Hava En Düşük En Yüksek 30 Eylül Çarşamba Gök gürültülü sağanak 15°C 29°C 1 Ekim Perşembe Gök gürültülü sağanak 16°C 24°C 2 Ekim Cuma Gök gürültülü sağanak 15°C 24°C 3 Ekim Cumartesi Gök gürültülü sağanak 15°C 23°C 4 Ekim Pazar Gök gürültülü sağanak 14°C 25°C

Kahramanmaraş’ta hava durumu özellikle yağış nedeniyle günlük yaşamı etkileyebilir. Vatandaşların dışarı çıkmadan önce güncel tahminleri kontrol etmesi ve yağış ihtimaline karşı tedbirli olması bekleniyor.