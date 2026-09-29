Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri ve Kahramanmaraş iş dünyasının temsilcileri katıldı. Şehrin ekonomik gündeminin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, iş dünyasının mevcut durumu, beklentileri, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Öksüz: “Görevler Tamamlanır, Memleket Sevgisi ve Hizmet Sorumluluğu Devam Eder”

Toplantının açılışında konuşan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaklaşık otuz yıllık hizmet sürecini değerlendirerek önümüzdeki seçimlerde Meclis Başkanlığına aday olmayacağını belirtti. Görevini devretmeye hazırlanmanın hüznünü ve Kahramanmaraş’a hizmet etmenin gururunu birlikte yaşadığını ifade eden Öksüz, gençlerin önünü açmanın ve tecrübeyi yeni nesillere aktarmanın önemini vurguladı.

Odanın kuruluşunun yüzüncü yılında Meclis Başkanı olarak hitap etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Öksüz, “Rahmetli dedemin kurucu başkan olarak temellerini attığı bu kuruma hizmet edebilmek, hayatımın en kıymetli gururlarından biridir.” dedi. Öksüz, kuruluşundan bugüne Odaya emek veren herkese teşekkür ederek hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Görev süresi boyunca Kahramanmaraş’ın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmaya çalıştığını belirten Öksüz, temel hedeflerinin iş dünyasının önünü açmak, üretimi güçlendirmek ve gençlere iş imkânı sağlamak olduğunu söyledi. Deprem sonrasında sergilenen dayanışmaya da değinen Öksüz, şehrin yeniden ayağa kalkması için ortaya konulan birlik ruhunun korunması gerektiğini ifade etti.

“Makamlar Emanettir”

Makamları birer emanet olarak gördüğünü vurgulayan Öksüz, “Gençlerimizin enerjisine ve vizyonuna güveniyor, bu kurumu daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bilgi ve tecrübeme ihtiyaç duyulan her konuda, gücüm yettiğince yanınızda olacağım.” ifadelerini kullandı.

Birlikte görev yaptığı başkanlara, meclis ve meslek komitesi üyelerine, Oda çalışanlarına teşekkür ederek helallik isteyen Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı: “Görevler tamamlanır, bayrak el değiştirir; fakat memleket sevgisi ve hizmet sorumluluğu devam eder. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun.”

Buluntu: “Yaptığımız Her Çalışmada Şehrimize Duyduğumuz Bağlılık Var”



Toplantı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nun yaz dönemi faaliyetlerine ilişkin sunumuyla devam etti. Başkan Buluntu, Odanın 100. kuruluş yılında yeniden hizmete açılan binada üyelerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretimin devamlılığı, yatırımların önünün açılması ve işletmelerin rekabet gücünün korunması için çalıştıklarını vurgulayan Buluntu, “Bu çatı altında aldığımız her kararın, yürüttüğümüz her çalışmanın arkasında üyelerimize karşı sorumluluğumuz ve Kahramanmaraş’a duyduğumuz bağlılık var.” dedi.

Üretim ve İstihdam İçin Finansmana Erişim Vurgusu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na katıldıklarını hatırlatan Buluntu, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının çözümünü öncelikli gördüklerini ifade etti.

Buluntu, “Bizim için finansmana erişim; fabrikadaki üretimin, işletmedeki istihdamın ve ihracat siparişinin devamlılığı anlamına geliyor. Reel sektör ile finans dünyası arasındaki diyaloğun, işletmelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek somut çözümler üretmesini önemsiyoruz.” diye konuştu.

Makine, metal ve teknoloji sektörlerine yönelik UR-GE Projesi ile firmaların ihracat kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Buluntu, İhracat Destek Ofisi aracılığıyla hedef pazarlar, uluslararası fuarlar ve Ticaret Bakanlığı destekleri konusunda danışmanlık hizmetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Kahramanmaraş’ın Sanayisinde Havacılık ve Teknoloji Atılımı

Kahramanmaraş’ın sanayi geleceğinde yüksek teknolojili üretimin önemli bir yer tuttuğunu belirten Buluntu, TUSAŞ yatırımlarının yerel firmalar için yeni üretim ve iş birliği imkânları oluşturduğunu söyledi.

Türkoğlu’ndaki 30 milyon euroluk havacılık fabrikası yatırımı ve Boeing için parça üretiminin şehrin üretim kabiliyetine yeni bir alan açtığını dile getiren Buluntu; Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin kurulması ve 111 iş insanının katılımıyla Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş.’nin hayata geçirilmesinin ortak hareket etme kültürünün önemli sonuçları olduğunu ifade etti.

585 bin metrekarelik KM Havacılık yatırımında inşaat sürecinin başlaması, yerel sanayicilerin TUSAŞ tedarik zincirine katılması ve ilk ürün teslimatlarının bu dönüşümün somut adımları olduğunu aktaran Buluntu, şunları söyledi: “Hedefimiz, Kahramanmaraşlı firmaların bu dönüşümün doğrudan parçası olmasıdır. Sanayicimizin üretim tecrübesini mühendislik, kalite ve teknolojiyle buluşturmak; gençlerimize kendi şehirlerinde nitelikli çalışma alanları açmaktır.”

20 Bin Dönüm Yeni Sanayi Alanıyla Üretime Güç

Deprem sonrasında 20 bin dönüm yeni sanayi alanıyla üretimin geleceğine alan açıldığını belirten Buluntu, Tomsuklu’da 9 bin 100 dönümlük alanın sanayiye kazandırılması, organize sanayi bölgeleri ve yeni küçük sanayi sitesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Bu çalışmaların kamu kurumları, iş dünyası ve meslek kuruluşlarının ortak emeğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Buluntu, katkı sunan bütün paydaşlara teşekkür etti.

Girişimciliğe 10 Milyon Doları Aşan Kaynak, 807 Kadına Hibe Desteği

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla geliştirilen projelerle Kahramanmaraş’a 10 milyon doların üzerinde kaynak sağladıklarını açıklayan Buluntu, UNDP iş birliğiyle 807 kadın girişimciye toplam 1 milyon 550 bin euro hibe desteği ulaştırıldığını bildirdi. Buluntu, “Bu desteklerin her biri; yeniden açılan bir iş yerinde, alınan bir makinede, devam eden üretimde ve korunan istihdamda karşılık buldu.” ifadelerini kullandı.

Kadın İş Geliştirme Merkezi, “Sanayide Kadın Eli” Projesi, kadın emeği festivalleri ve KİGEM Alışveriş Bahçesi ile kadınların üretime katılımını ve pazara erişimini desteklediklerini belirten Buluntu, “İlk Adım Girişim” Projesi ve TEPAV iş birliğiyle de girişimciliği güçlendiren çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Depremin Ardından Dayanışmadan Yeniden Üretime

2022–2026 dönemini değerlendirirken 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Buluntu, felaketin ardından Oda hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve şehrin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalıştıklarını ifade etti.

Ticaret Borsasında oluşturulan koordinasyon merkezi aracılığıyla TOBB’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sunduklarını belirten Buluntu; Ankara temaslarında, bakanlar ve bürokratlarla yapılan görüşmelerde işletmelerin kayıplarını ve çözüm taleplerini gündeme taşıdıklarını söyledi. Buluntu, “Bütün bu çabaların temelinde, Kahramanmaraş’ın yeniden üretmesi, insanımızın işine dönmesi ve şehrimizin geleceğine güvenle bakabilmesi vardı.” dedi.

İkinci Asra Birlik ve Güven Mesajı

Odanın organ seçimlerinin 10 Ekim’de gerçekleştirileceğini hatırlatan Buluntu, bütün üyeleri Odanın geleceğine katkı sunmaya ve seçimlere katılmaya davet etti. Görev dönemi boyunca sorumluluğu paylaşan meclis ve yönetim kurulu üyelerine, meslek komitelerine, kadın ve genç girişimci kurullarına, Oda çalışanlarına ve bütün üyelere teşekkür eden Buluntu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Odamızın ikinci asrına girerken en büyük gücümüz, birbirimize duyduğumuz güven ve bu şehre olan inancımızdır. 100 yıllık inançla, aynı güvenle; Kahramanmaraş için üretmeye, çalışmaya ve birlikte başarmaya devam edeceğiz.”

Hanefi Öksüz’ün Hizmetlerine Vefa: Onursal Meclis Başkanlığı Beratı

Konuşmaların ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’e Onursal Meclis Başkanlığı Beratı’nı takdim etti. Öksüz’ün uzun yıllara dayanan sanayicilik tecrübesi, üretime olan inancı ve Odaya sunduğu hizmetlerin büyük değer taşıdığını vurgulayan Buluntu, Kahramanmaraş ekonomisine ve iş dünyasına katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Onursal Meclis Başkanlığı Beratı’nı, Öksüz’ün uzun hizmet yolculuğuna duyulan saygı ve vefanın bir ifadesi olarak gördüğünü belirten Buluntu, “Şehrimizin zor zamanlarında ortaya koyduğunuz irade ve iş dünyamıza sunduğunuz katkılar için şahsım ve Yönetim Kurulum adına size teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Meclis toplantısı çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.