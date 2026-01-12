DEAŞ'ın silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Abdülkadir S, Yunus Ç, Tacettin Ç, Emrah E, Nuh B. ve Natıq Ahmed S. ile Mustafa D. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Manisa'ya getirildi.