Sigara kullanımının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, yürütülen çalışmanın tütün bağımlılığıyla mücadeleyi daha güçlü hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Memişoğlu, “Bu düzenlemelerle tütünle mücadeleyi çok daha etkin bir noktaya taşıyacağız” mesajını verdi.

Kapalı Alanlar İçin Yeni Mevzuat Hazırlığı

Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına ilişkin mevcut düzenlemelerin gözden geçirildiğini ifade eden Memişoğlu, hazırlanan mevzuat taslağının tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

“Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah en kısa sürede Meclis gündemine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlıksız Beslenme ve Şeker Tüketimi de Mercek Altında

Yeni dönemde sadece sigara değil, sağlıksız beslenme ve aşırı şeker tüketimi de gündemde olacak. Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Gıda ve şeker tüketimiyle ilgili hazırlıklarımızı da yakında kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Türkiye’de Dumansız Hava Sahası Süreci

Türkiye’de sigarayla mücadelede önemli adımlar geçmiş yıllarda da atılmıştı.

2008 yılında çıkarılan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda sigara yasağı getirildi.

2009’da uygulama tam olarak yürürlüğe girdi ve Türkiye, dumansız hava sahası uygulamasını hayata geçiren öncü ülkelerden biri oldu.

2013’te taşıt içlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

2019’da düz ve standart paket uygulamasına geçildi,

2020 itibarıyla sadece standart paketli ürünlerin satışı başladı.

Kapalı Alanda Sigara Kullanımının Cezası

Kapalı alanda sigara içilen işyerlerinde işletme sahibine ve sigara içenlere de dahil olmak üzere, 1.406 TL, kurallara uymayan işletmelere 19.476 TL 'den 97.745 TL'ye kadar idari para cezası yazılır.

Yeni düzenlemeyle birlikte sigarayla mücadelede daha sıkı denetimlerin ve caydırıcı adımların gündeme gelmesi bekleniyor.