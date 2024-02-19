6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu Ksü Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Toplantıya Afet Sonrası Kentte Hizmet Eden Bir Çok Üniversitenin Akademik Kadroları, Ksü Öğrenci Ve Akademisyenleri Katılım Sağladı.

Koordinasyon Ve Acil Müdahale Başlığı Altında Depremde Genel Koordinasyon, Depremde Acil Müdahale Ve Genel Vücut Travması Olan Hastaya Yaklaşım Konuları Akademisyenlerce Dinleyenlere Anlatıldı.

Ayrıca Depremzede Akademisyenler Felaket Anı Ve Sonrasından Yaşanılan Sağlık Problemleri Üzerinde De Durarak Bu Konuda Yapılması Gereken Hususlar Hakkında Ad Bilgiler Verdi.

Burada Bir Açıklama Yapan Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Bu Tür Sempozyumların Deprem Gerçeğinin Anlama Noktasında Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti.