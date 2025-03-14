KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen 400 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, açıldığı günden bu yana 48 bin hastaya sağlık hizmeti sundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan hastane, 97 dekar alan üzerine, ağır çelik yapı formunda, 2 katlı halinde inşa edildi. 12 ameliyathane, 86 poliklinik odası ve 81 yoğun bakım yatağı ile hizmet veren sağlık tesisi, 31 Ocak 2025'te ilk hasta kabulünü yaptı.

Resmi açılışı 12 Şubat 2025'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen hastane, hemodiyaliz, anjiyografi, doğumhane, ağız ve diş sağlığı üniteleri gibi birçok özel sağlık birimine ev sahipliği yapıyor.

TBMM Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın sağlık altyapısını güçlendirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 400 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin kısa sürede büyük bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı.

Hastanenin hizmete girdiği günden bu yana 48 bin kişiye sağlık hizmeti sunduğunu anlatan Köksal, şunları kaydetti:

"Burada 400 yatak, 86 poliklinik odası, 12 tam donanımlı ameliyathane, 81 yoğun bakım yatağı, anjiyografi merkezi, doğumhane, ağız ve diş sağlığı ünitesi, MR, BT, mamografi, kemik dansitometri gibi daha birçok özelliğiyle tam teşekküllü bir hastanemiz var. Bu, gerçekten acil anlamda Kahramanmaraş'ımız için büyük bir kazanım oldu."

Milletvekili Köksal, Türkoğlu ilçesinde 3 Mart 2025 tarihinde hayata geçirilen 120 yataklı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesinin de 10 bin hastayı ağırladığını söyledi.

Nurhak ilçesinde deprem sonrası hızla tamamlanan 55 yataklı Nurhak Devlet Hastanesinin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Köksal, Kasım 2024'ten itibaren hastanede 20 binden fazla vatandaşa sağlık hizmeti verildiğini belirtti.

- Şehir Hastanesi Haziran ayında hizmete girecek

Köksal, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin 600 yatak kapasiteli yeni binasının haziran ayında hizmete açılacağını söyledi.

Yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte yatak kapasitesinin deprem öncesine göre artacağını anlatan Köksal, şöyle devam etti:

"600 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanemiz haziran ayı içerisinde açıldığında yükümüz daha da fazla hafifleyecek ve deprem öncekine göre daha fazla yatak sayısına kavuşmuş olacağız. Tabi ki sadece yatak sayısı yahut hastanelerin fiziki varlığı yeterli olmaz. Buralara hekimlerimizin de gelmesi için Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Son kararname ile 80'den fazla uzman hekimimiz göreve başlayacak. İnşallah şehrin farklı alanlarında yeni hastanelerle birlikte sağlık altyapısı çok daha güçlü bir şekilde gelişmeye devam edecek."

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi de hasta memnuniyetinin yanı sıra sağlık çalışanlarının da rahatını önemsediklerini belirterek, yapılan sağlık yatırımlarının şehrin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.