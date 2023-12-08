Kahramanmaraş Ekonomisine Büyük Bir Katma Değer Sağlayacak Olan Ve Şehrin Gücüne Güç Katan Aksu Organize sanayi bölgesi İle Türkoğlu iki organize sanayi bölgeleri Terkiniyle Kurulan Erkenez Organize sanayi bölgesi, Müteşebbis Heyet Birleşme Sonrası İlk Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen Toplantıda Gündem Maddeleri Ele Alınarak Karara Bağlandı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Erkenez Organize sanayi bölgesinin Kahramanmaraş Ekonomisine Büyük Katkılar Sunacağını Söyledi.