Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve faaliyetler sonucu 66 kişi yakalandı.

Bu süreçte çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 10 şahıs olmak üzere toplam 66 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlardan 36 kişi tutuklandı.

Yapılan operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle birlikte 8 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan durumlara müdahale edildi. Bu kapsamda; 97 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 50 araca abartı egzoz kullanmaktan, 305 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem uygulandı.