Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

''Sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, milli ve manevi değerlerimizin daha yoğun duygularla yaşandığı bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte huzur içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak tüm gayretimiz ve çalışmalarımız vatandaşımızın huzur ve emniyetini, can ve mal güvenliğini sağlama görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektir. İl Emniyet Müdürlüğümüz, bu düşünce ve anlayışı kendine rehber edinerek, Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızın bayramı en iyi şekilde, huzur ve güven ortamında geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında özel araçları ile seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımızın bayramı gözyaşından uzak ve sevinçle kutlayabilmesi için trafik kurallarına riayet etmelerini temenni eder, Kahramanmaraş halkımızın bayramını güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için görevi başında olan personelim ve şahsım adına bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlarım.''