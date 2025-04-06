Çuhadar, mesajında, Anadolu Ajansı'nın, Kurtuluş Savaşı sürecinde en önemli haber ve iletişim aracı olduğunu, halkı doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirerek bağımsızlık mücadelesine büyük hizmet verdiğini hatırlattı.

Çuhadar, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun işgali ile başlayan Türk Kurtuluş Savaşı ile İstanbul'daki mütareke basınının yanlış ve yanıltıcı haber yayması nedeniyle, 6 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla haberleri hızlı ve doğru bir şekilde yayması amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 105. yılı ülkemiz için kutlu olsun. Anadolu Ajansı gerek yurtiçi gerek yurtdışında 105 yıllık köklü geçmişiyle yıllarca bağımsız ve doğru haberciliği ilke edinmiş bir kuruluştur. Bu ilkeleri bugünlere taşıyan, başta sahada gece gündüz özverili şekilde çalışan cefakar basın emekçisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan bugüne kadar tarafsız ve özgür haber anlayışında emeği geçen herkesi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."