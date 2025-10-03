Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında büyük bir faciadan son anda dönüldü. Kaza, Karaziyaret Mahallesi, Çolaklar Market önündeki kavşakta gerçekleşti. Yoğun trafiğin yaşandığı saatlerde, tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu yürekler ağıza geldi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, kavşaktan geçmekte olan otomobil, tırın kör noktasında kaldı. Tır sürücüsünün aracı fark edememesi üzerine çarpışma yaşandı. Tır, otomobili metrelerce sürükledi. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından olay yerine kısa sürede polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre, kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Tır ve otomobil sürücülerinin ifadeleri alınırken, olayın detaylarının belirlenmesi için teknik analiz başlatıldı.

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay, trafikte dikkat ve görüş alanlarının önemi konusunda bir kez daha uyarıcı nitelik taşıdı.