Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Tarafından İçme Suyu Ve Tüm Altyapı Onarılarak Yeniden İşlevsel Hale Getirilebilme Çalışmaları İvedilikle Devam Ettiriliyor.

Sahada Aktif Olarak 7/24 Çalışan Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Kahramanmaraş Genelinde 185 Çağrı Merkezine İletilen Birçok Arızaya Gerekli Tadilat Ve Tamirat Çalışmalarını Yaparak Altyapıyı İşlevsel Hale Getiriyor.

Bu Kapsamda Ekipler Trabzon Caddesi İcmesuyu Hat Yenileme Çalışmalarını Da Başlatarak Hasar Alan Mevcut Alt Yapı Yerine Yenisi Döşeyerek Vatandaşların İçme Suyuna Daha Kolay Ulaşımını Hedefliyor.



