Aksu TV ekranlarında yeni yayın döneminde izleyicisiyle buluşmaya başlayan "Maraş Konuşuyor" programı, her hafta çarşamba günleri Kahramanmaraş halkının gündeme dair düşüncelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

Gülizar Taş’ın hazırlayıp sunduğu programda, her hafta farklı bir konu Kahramanmaraş halkına soruluyor. Bu haftaki bölümde ise Cumhuriyetin önemi ele alındı. Kahramanmaraş halkının Cumhuriyet hakkındaki görüşleri ve bu değere olan bağlılığı, "Maraş Konuşuyor"da izleyicilerle buluştu.