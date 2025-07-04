1 Ocak 2025’ten bu yana Türkiye genelinde 1.295’i ormanlık alanda, 1.720’si ise orman dışı alanlarda olmak üzere toplam 3.015 yangın meydana geldi. Son bir haftada ise yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgârın etkisiyle yangın vakalarında ciddi artış yaşandı.

Yangınların artması üzerine Aksu Haber ekibi olarak Kahramanmaraş sokaklarına indik ve vatandaşlara bu yangınların olası sebeplerini sorduk. Vatandaşlar, bilinçsiz piknikçilerin ihmalkârlığından, anız yakma alışkanlıklarına ve küresel ısınmanın etkilerine kadar birçok farklı gerekçeye dikkat çekti.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve çevre duyarlılığı konusunda vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar ise bu dönemde hava koşullarının yangın riskini artırdığına dikkat çekerek tedbirlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.