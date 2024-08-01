işte aldığımız ilginç cevaplar.

Röportajda, pek çok kişi duygusal yanlarının kendilerine zorluk çıkardığını belirtti. Bir genç, "Aşırı duygusal olduğum için olaylara fazla takılıyorum ve bu durum beni bazen mutsuz ediyor," derken, bir başka katılımcı, "Kırılgan bir yapım var ve eleştirileri kolayca içselleştiriyorum," şeklinde yanıt verdi.

Birçok insan, işleri erteleme alışkanlıklarından şikayet etti. Orta yaşlı bir beyefendi, "Planlarımı sürekli erteliyorum ve bu da işleri birikmiş olarak yapmama neden oluyor," derken, bir öğrenci, "Ders çalışmayı sürekli erteliyorum, sonra da panik yapıyorum," dedi.

Mükemmeliyetçi yapısından dolayı kendisine zor anlar yaşatan bireyler de vardı. Bir katılımcı, "Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum ve bu da beni hem işte hem de evde yoruyor," ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş halkının samimi yanıtları, kendileriyle ilgili farkındalıklarının yüksek olduğunu gösterdi. Bir katılımcı, "Bazen çok fazla konuştuğumu düşünüyorum ve keşke daha fazla dinlemeyi başarabilsem," diyerek düşüncelerini paylaştı.

Bu röportaj, bireylerin kendilerine dair farkındalıklarını arttırmalarına yardımcı olurken, toplumun çeşitli yüzlerini de gözler önüne serdi. İnsanların kendilerini dürüstçe değerlendirmeleri ve eksikliklerini kabul etmeleri, kişisel gelişim ve toplumsal ilişkiler açısından büyük önem taşıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu