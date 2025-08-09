Kahramanmaraş’ın gururu İstiklalspor, başarılarla dolu geçmişi ve kente kattığı moral gücüyle Geleneksel Ağustos Fuarı’nda yoğun ilgi gördü. Şampiyonluklarıyla sadece yeşil sahalarda değil, deprem sonrası zor günler geçiren şehrin kalbinde de taht kuran İstiklalspor, fuarda adeta sevgi seliyle karşılandı.

Kulüp tarafından açılan stantta İstiklalspor formaları, atkıları ve çeşitli ürünler satışa sunulurken, sporseverler hem takımlarına destek olmak hem de hatıra ürünler almak için standa akın etti. Taraftarlar, kulübün başarı öyküsünü yerinde dinleme fırsatı buldu.

Kulüp yetkilileri, fuar boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek hem takımın vizyonunu anlattı hem de Kahramanmaraşlıları İstiklalspor’a sahip çıkmaya davet etti. Takıma gösterilen yoğun ilginin motivasyonlarını artırdığını belirten yetkililer, “Şehrimizin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağız” mesajı verdi.

İstiklalspor’un fuar alanındaki varlığı, şehrin spor kültürünün gelişmesine katkı sağlarken, takıma duyulan aidiyet duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi.