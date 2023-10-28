Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı Töreni Düzenlendi Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı Töreni Düzenlendi

Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde yer almaktadır..
Aksu Haber olarak şehir sakinlerine Kahramanmaraş hangi bölgede yer alıyor diye sorduk. Vatandaşlara yönelttiğimiz bu soru coğrafi kimlik konusunda ilginç cevapları beraberinde getirdi.
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Kaynak: Ayşe Asır