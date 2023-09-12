T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2023 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kahramanmaraş Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 18.796 oldu.

Ağustos ayında Kahramanmaraş Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 225, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 226’ya ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 165 ton oldu.

8 Aylık (ocak-ağustos dönemi) Gerçekleşmeler…

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 167.145, uçak trafiği 3.162, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.393 ton olarak gerçekleşti.