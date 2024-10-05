Kahramanmaraş Havalimanı, eksik olan aletli iniş sistemi (ILS) cihazının sipariş edilmesiyle birlikte, modern havacılık standartlarına ulaşma yolunda önemli bir adım atıyor.

ILS cihazının, bu ay içerisinde montajının tamamlanması planlanıyor.

Kahramanmaraş Havalimanı'nın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını engelleyen bu cihaz eksikliği, artık gideriliyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Havalimanı'nın en büyük eksiklerinden biri olan aletli iniş sistemi (ILS) cihazının sipariş edilerek havalimanına ulaştığını ve Pazartesi günü teknik ekip tarafından teslim alınacağını açıkladı.

Kirişci, havalimanında yaptığı konuşmada, "Yeni ILS cihazı, havalimanına ulaşmış bulunuyor ve bu sayede uçakların inişleri daha güvenli hale gelecek. Daha önce, havalimanında yaklaşma usulü olan VOR ve GPS mevcut pistte iniş yapacak uçaklar için belirli hava yolu şirketleri bu inişi tercih etmiyordu. Yeni sistemle birlikte mevcut görüş mesafesinin 6 bin metreden 1.450 metreye düşürülecek. Bu sayede, olumsuz hava koşullarında ve gece uçuşlarında inişlerin yapılması mümkün hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Teknik ekibin, cihazın montajını gerçekleştirmek üzere pazar günü Kahramanmaraş’ta olacağı bilgisi verildi.

Cihaz kurulumunun tamamlanmasının ardından havalimanının daha fazla uçuşa açılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş Havalimanı’na kazandırılan bu önemli cihaz için Cumhurbaşkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve emeği geçen herkese teşekkür eden Kirişci, havalimanının gelişimi için çalışmaların süreceğini vurguladı. "Önümüzdeki dönemde havalimanını bölgesel bir havalimanı haline getirme hedefiyle hareket ediyoruz."