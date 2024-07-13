Kahramanmaraş Havalimanı'nda Haziran ayında iç hat yolcu trafiği 21.312 olarak gerçekleşti. Bu rakam, havalimanının yolcu kapasitesindeki istikrarlı artışı gözler önüne seriyor.

Aynı dönemde havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 213, dış hatlarda ise sadece 1 olmak üzere toplamda 214 seferle sınırlı kaldı. İç hat seferlerinin yoğunluğu, bölgesel hava trafiğinin canlılığını gösteriyor.

Haziran ayında yük (kargo, posta, bagaj) trafiği 205 ton olarak kaydedildi. Bu, havalimanının lojistik kapasitesinin de önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ocak-Haziran dönemine bakıldığında ise Kahramanmaraş Havalimanı'nda yolcu trafiği 118.701, uçak trafiği 1.143 sefer ve yük trafiği 1.027 ton olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, yılın ilk yarısında havalimanının performansının güçlü olduğunu gösteriyor.

Kahramanmaraş Havalimanı'nın bu istikrarlı büyümesi, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamakta. Ulaşım altyapısındaki bu gelişmeler, bölgedeki ticaret ve turizmin de canlanmasına yardımcı olacak.

2024 yılının geri kalanında da Kahramanmaraş Havalimanı'nın bu olumlu eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Bölgedeki havayolu taşımacılığının daha da artması, hem yolcu hem de yük trafiğinde yeni rekorlar kırılmasını sağlayabilir.

Kahramanmaraş Havalimanı'nın gelişimi, bölgenin ulaşım ağının güçlenmesine ve yerel ekonominin canlanmasına önemli katkılar sağlamaya devam edecek.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt