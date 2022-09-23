Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Geleneksel Ustalardan Geleceğin Ustalarına - Kahramanmaraş Hikâyesi” projesi yarışmalarla devam ediyor. Şehrin kültürünü oluşturan geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında 3 ayrı yarışma gerçekleştirilecek. 23 Eylül Cuma günü başlayacak ilk yarışmaya bit.ly/gelenekselustalardan bağlantısı üzerinden çevrimiçi olarak başvurulabilecek. Birinci yarışmanın son başvuru tarihi ise 7 Ekim.

Geleneği Yaşat, Ödülü Kap!

23 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında 15 gün arayla gerçekleştirilecek 3 ayrı yarışmada dereceye giren fikirlere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmaya Kahramanmaraş’tan katılan ve birinci olan yarışmacılara 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye ise 500 TL’lik ulaşım kartları; şehir dışından katılan yarışmacılara ise Kahramanmaraş Oyma Sandığı hediye edilecek. Düzenlenecek yarışmalarla geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, tanıtılması, markalaşma süreçlerinin oluşturulması ve geleneksel birikimin geleceğe taşınması hedefleniyor.