Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 9 Haziran 2024 Pazar Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 10 Haziran 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 11 Haziran 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün: Sıcak hava, sıcaklık 40°C.

Yarın: Sıcak hava, sıcaklık 37°C.

9 Haziran 2024 Pazar: Sıcak hava, sıcaklık 36°C.

10 Haziran 2024 Pazartesi: Sıcak hava, sıcaklık 35°C.

11 Haziran 2024 Salı: Sıcak hava, sıcaklık 37°C.

Kahramanmaraş'ta yaşayanların, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir.