Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle öne çıkan Kahramanmaraş'ın turizm rotalarına eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini artırmak ve dünya çapında daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Türk Hava Yolları Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı” geniş katılımla gerçekleştirildi. Ramada Otel’de düzenlenen toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Pro. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve iş dünyasından isimler de toplantıda yer aldı.

Program kapsamında katılımcılara, Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerini, zengin gastronomisini, el emeği ürünlerini ve coğrafi işaretli değerlerini konu alan kısa bir tanıtım filmi izletildi. Şehrin sahip olduğu kültürel miras ve turizm potansiyeline dikkat çekilen sunumlar büyük ilgi gördü.

Programda KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ESHABİL YILDIZ bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Programda konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Şehrimiz adına tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Milli gururumuz Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde önemli bir adım atıyoruz. Bu toplantının Kahramanmaraş’ın turizmine ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.