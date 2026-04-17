Kahramanmaraş’ta yağışlı hava etkisini artırıyor
Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş genelinde 17 Nisan saat 18.00 itibarıyla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Yağışların özellikle hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
18 Nisan Cumartesi
- Hava durumu: Kuvvetli gök gürültülü sağanak
- Sıcaklık: 14°C / 20°C
19 Nisan Pazar
- Hava durumu: Gök gürültülü sağanak
- Sıcaklık: 11°C / 19°C
Saat verildi: Yağışlar ne zaman başlayacak?
Meteorolojiye göre kuvvetli yağış:
🕕 17 Nisan 18.00’de başlayacak
🕕 18 Nisan 18.00’e kadar etkili olacak
Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Vatandaşlara uyarı
Yetkililer, ani gelişebilecek hava olaylarına karşı tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunulmaması ve resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.