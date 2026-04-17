Merhum Diş için Cuma namazına müteakiben Abdulhamithan Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze Törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, AK Parti Kahramanmaraş İl Tanıtım Ve Medya Başkanı Fatih Sarıkaya, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından merhum Kapıçam Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Bizde Aksu TV ailesi olarak merhum Mustafa Diş’e Allah’tan rahmet, başta 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.