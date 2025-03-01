220 milyon dolarlık sermayeye sahip KM Uzay ve Havacılık A.Ş.’nin hissedarları ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’taki yatırımında sona gelindiği vurgulanarak, şirketin savunma ve havacılık sanayiine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, TUSAŞ heyeti ve iş insanları katıldı.

Toplantıya katılan protokol üyeleri Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu

Vali Ünlüer: “Kahramanmaraş İçin Tarihi Bir Gün Yaşıyoruz”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş için tarihi bir gün yaşıyoruz. Bir süredir belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda bugün, TUSAŞ yatırımına yönelik yol haritasını oluşturduk. İstişarelerimizi tamamladık ve şehrimiz için büyük bir adım attık. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun.”

Debgici: “Şehrimiz İçin Özel Bir Toplantı Gerçekleştirdik”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, şunları kaydetti: “Bugün, Kahramanmaraş için özel ve anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Yaklaşık bir yıl önce, Türkoğlu’ndaki TUSAŞ Kahramanmaraş Tesisi ilk ihracat ürününü yurt dışına göndermişti. O günden bu yana, daha büyük bir savunma sanayi şirketi kurmak ve Kahramankazan gibi Kahramanmaraş’ta da güçlü bir savunma sanayi yerleşkesi oluşturmak için büyük bir ekip titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte şehrimize güzel müjdeler vereceğiz.”

Görgel: “Kahramanmaraş Savunma Sanayisinde Söz Sahibi Bir Şehir Olacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyük bir hayalin peşinden koşuyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, geniş bir konsorsiyum ile TUSAŞ yatırımına öncülük ederek önemli bir birliktelik sergiledi ve bu doğrultuda ortaklıkla yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu. Büyük bir arazi üzerinde yürütülen çalışmalarımızda önemli planlamalar gerçekleştirdik. Bu projeyle Kahramanmaraş savunma sanayisinde söz sahibi bir şehir olacak.” Şeklinde konuştu.

Gül: “TUSAŞ Yatırımı Şehrimize Hayırlı Olsun”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’ta mevcut bir yatırımı bulunuyor ve bu yatırımı daha da büyütüyoruz. Kahramanmaraş Havalimanı’nın hemen yakınında, büyük bir alanın şirketin kurulumu için tahsis edilmesi planlanıyor. Bugün, bu büyük yatırımın yol haritası netleşmiş oldu. İnşallah, Kahramanmaraş, Kahramankazan’dan sonra Türkiye’de TUSAŞ’a ev sahipliği yapan ikinci büyük merkez olacak.” İfadelerini kullandı.