Cumartesi Günü Sağanak Yağış Etkili Olacak

Kahramanmaraş’ta 28 Mart Cumartesi günü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 9 derece, en yüksek sıcaklık ise 17 derece seviyelerinde olacak.

Nem oranının yüzde 55 ile 90 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Pazar Günü Kuvvetli Yağış Geliyor

29 Mart Pazar günü ise yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, gün boyunca kuvvetli yağmur uyarısında bulundu.

Sıcaklıkların 9 ila 14 derece arasında seyretmesi beklenirken, nem oranı yüzde 68 ile 95 seviyelerine kadar çıkacak. Rüzgar hızının ise saatte 16 kilometreye ulaşacağı öngörülüyor.

Vatandaşlara Uyarı Yapıldı

Uzmanlar, özellikle pazar günü beklenen kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Hafta sonu planı yapacak vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması istendi.