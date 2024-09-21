Doğu Akdeniz bölgesinde öğle saatlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş'ta da etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Afşin, Göksun, Andırın, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık gibi ilçelerin bu yağışlardan olumsuz etkilenebileceği vurgulandı.

Sağanak yağışların Pazar gününe kadar devam etmesi beklenirken, Meteoroloji yetkilileri vatandaşları uyararak, sel, su baskını ve ani dolu yağışlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor. Vatandaşların bu duruma karşı tedbir alması gerektiği ifade edildi.