“Asrın felaketi ve uluslararası pazardaki zorluklar karşısında verdikleri mücadeleden dolayı tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum.” dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye İhracat Rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş’ın yıllık ihracatta iller bazında 23. sırada yer aldığını söyleyen Başkan Buluntu, yılın ilk yarısında kentin aylık ortalama ihracatının 82 milyon dolarken, yılın ikinci yarısında 88 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

“EKONOMİMİZ TOPARLANMA SEVİYESİNDE”

6 Şubatta Kahramanmaraş ile birlikte 11 ilde yaşanan deprem felaketiyle birlikte ihracatta yaşanan düşüşün ardından Kahramanmaraş’ın toparlanarak bugünkü rakamlara ulaşmayı başardığına vurgu yapan Başkan Buluntu, “Oldukça iyi başladığımız 2023 yılında asrın felaketi ile büyük bir yıkım yaşadık. Yıkılan fabrikalarımız, zarar gören makinelerimiz nedeniyle üretimlerimizin aksamasına, istihdamdaki kayıplarımız ve küresel ticaretteki daralmalara rağmen yılsonu itibarı ile 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı başardık” şeklinde konuştu.

“2024’TE PAZAR PAYIMIZI BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Oda olarak Kahramanmaraş’ın ihracattan aldığı pazar payını artırmak istediklerinin altını çizen Başkan Buluntu, son olarak sözlerine şunları ekledi: “2024 yılında pazar payımızı büyütmek için çalışmalarımızı sıklaştıracağız. Projelerimizle firmalarımızı ihracata teşvik edeceğiz. Ülke kalkınmamızın temelini oluşturan üretim ve ihracatımıza en fazla katkıyı sunabilmek için 2024 yılında da elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”

RAKAMLARLA KAHRAMANMARAŞ İHRACATI

6 Şubat depremlerinden çoğu sektör olumsuz etkilendi. Tekstilde yüzde 30’a varan gerileme yaşandı. Bunun yanında iklimlendirme sanayi yüzde 37, elektrik-elektronik yüzde 7, çelik sektörlerinde ise önceki yıla oranla yüzde 62’lik artışlar kaydedildi.

Otomotiv, kuru meyve ve mamulleri, mücevher sektör ihracatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleşti.

Olumsuzluklara rağmen Türkiye genelinde yüzde 6,5 pay oranı ile ilimiz tekstil ve hammaddeler sektörü iller arasında 4. Sıradaki yerini korudu.

Kahramanmaraş 2023 yılı itibariyle Demir ve demir dışı metaller sektör ihracatında 10’uncu, hazır giyim ve konfeksiyonunda 11’inci, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde 14’üncü, iklimlendirme sektöründe ise 20’nci sırada yer aldı.

2023 yılında en çok ihracat yaptığımız ülkeler İtalya, Mısır, Almanya, Fas ve Bangladeş oldu.

Ocak-Aralık döneminde Kahramanmaraş’tan 127 ülke/bölgeye ihracat yapıldı.