Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı operasyonla, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına ağır bir darbe vuruldu.

Kahramanmaraş merkezli Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kripto borsalarının sahtesini oluşturarak vatandaşları “Hediye Bakiye” ve “Yüksek Kazanç” vaadiyle dolandıran bir suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin, yönlendirdikleri sahte siteler üzerinden vatandaşların hesap bilgileri ve kripto varlıklarını ele geçirdikleri belirlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, suç örgütü üyelerinin adına kayıtlı toplam değeri yaklaşık 200 milyon TL olan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto borsa hesaplarına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, vatandaşları dijital ortamda dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.