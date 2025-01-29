KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Tuğgeneral Gemalmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" karesine oy veren Gemalmaz, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var" karesini tercih eden Gemalmaz, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarına oy verdi.

Gemalmaz, AA'nın her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasında birbirinden değerli eserlerin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



