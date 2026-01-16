Gemalmaz ve Yiğit, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İl Jandarma Komutanı Gemalmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğrafını oylayan Gemalmaz, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların tamamını seçen İl Emniyet Müdürü Yiğit ise "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ile Nurettin Boydak'ın "Rengarenk", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğraflarını beğendi.

