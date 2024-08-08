Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanma suçlarından 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 1 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Bu operasyonlarda toplam 250 gram Skunk, 35 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 29 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 192 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Elbistan, Ekinözü, Afşin, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma trafik timleri tarafından 15,640 araç kontrol edilerek trafik kurallarını ihlal eden 450 araca cezai işlem uygulandı, 95 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 13 kişinin sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca, motosiklet türü araçların karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla özel trafik denetimi gerçekleştirilmiş, 102 motosiklet kontrol edilmiş ve 1 motosiklet trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde vatandaşlara motosikletlerde kask ve koruyucu tertibat kullanımının önemi vurgulanarak, genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Dönem içinde 1,080 vatandaşa trafik kazalarının önlenmesi amacıyla genel trafik kuralları konusunda eğitim verilerek bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkemize kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve çeşitli suçlara karışan 5 Suriye ve 5 İran uyruklu şahsı yakalayarak sınır dışı edilmek üzere işlemler başlattı. Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 10 Suriye uyruklu şahsa toplam 45,410 TL idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Suçatı Mahallesinde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye faaliyeti sırasında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan bir kızıl şahin kuşunu muhafaza altına alarak tedavi ve bakım için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.