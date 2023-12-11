araç fizikken takip edilerek mahalle çıkışında durdurulmuştur. Araçta yapılan adli aramada, 1680 paket, bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Kaçakçılık olayına karışan şüphelinin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatılırken olayla ile ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda devam etmektedir.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir, vurgusu yapılmıştır.